Токаев: В Казахстане от экономического роста выигрывают ограниченные элитные группы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальная страница Берика Уали в Facebook

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что в Казахстане от экономического роста выиграют лишь ограниченные элитные группы, а доходы обычного населения уменьшаются, передает корреспондент NUR.KZ.

"В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства.

Это может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества – первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может", - заявил Токаев.

Президент добавил, что в Казахстане работали по модели – "дайте бизнесу развиться, и он сам создаст рабочие места", однако, это не дало нужного результата.

"Что мы имеем сегодня? В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса – 61,5%, доля налогов - всего 7,3%, а на заработные платы казахстанцев приходится менее трети – 31%, это крайне мало.

Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7% - то есть, в полтора раза больше, чем у нас. На лицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения нацдохода", - сказал президент.

Напомним, что сегодня глава государства и фонд "Қазақстан халқына" раскритиковали сбор однодневных зарплат госслужащих в пользу фонда.

Также Токаев сегодня заявил, что "разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952309-tokaev-v-kazahstane-ot-ekonomicheskogo-rosta-vyigryvayut-ogranichennye-elitnye-gruppy/