"Кто не спрятался – я не виноват": Токаев потребовал у компаний отдать неуплаченные налоги

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На встрече с бизнесменами Касым-Жомарт Токаев заявил, что "прибыльные гиганты" в Казахстане не платят государству налоги. Он потребовал обеспечить казну полагающимися ей средствами, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас на руках данные спецорганов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Я поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами.

В противном случае – жесткие меры. И тогда, как говорится в детской присказке: кто не спрятался – я не виноват", - заявил президент.

Также Токаев добавил, что компании, которые получают господдержку, должны будут отчитываться о тратах.

"Важно, чтобы меры господдержки не только увеличивали прибыльность предприятия, но и приносили пользу с точки зрения занятости и доходов. Компании, которые получают прямую господдержку, обязаны предоставлять отчет об использовании полученных от государства средств", - сказал он.

Напомним, что сегодня Токаев сделал акцент на необходимости инвестировать средства в отечественную экономику, а также заявил, что бизнес в стране "проплывает" мимо казахстанцев. Кроме того, президент указал на необходимость проанализировать развитие честной конкуренции в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952333-kto-ne-spryatalsya-ya-ne-vinovat-tokaev-potreboval-u-kompaniy-otdat-neuplachennye-nalogi/