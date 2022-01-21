Стали известны подробности гибели полицейского во время беспорядков в Таразе

Беспорядки в Таразе. Кадр из видео: 24.kz

Стали известны подробности гибели участкового инспектора 1-го отдела городского управления полиции Рахата Сланбекова во время беспорядков в Таразе, передает "Хабар 24".

6 января здание областного акимата в Таразе было охвачено огнем. Противостоять штурмующим попытались полицейские.

Вместе с участковым инспектором Рахатом Сланбековым на месте оказались еще двое его коллег, в том числе Олжас Толегенов.

Как рассказывает страж порядка, когда они приблизились к толпе, вооруженные участники беспорядков без предупреждения открыли огонь. Находившиеся в машине полицейские получили тяжелые огнестрельные ранения.

"Нурсултан сказал, что его ранили в спину и ему больно, а Рахат сидел на заднем сиденье машины. Повернувшись, я увидел его без сознания. Мы отвезли Рахата в областную больницу. Там он скончался", - вспоминает трагические события старший инспектор ОП-1 Тараза Олжас Толегенов.

На автомобиле насчитали 14 пулевых отверстий. Одна из пуль попала в грудь капитана полиции Рахата Сланбекова, лишив его жизни.

"Он был очень хорошим парнем, всегда держал свое слово и отличался храбростью и мужеством", - отметил Олжас Толегенов.

Указом главы государства Рахата Сланбекова посмертно наградили орденом "Айбын" II степени. Награду и ключи от 3-комнатной квартиры вручили семье погибшего.

Без кормильца остались мать полицейского, супруга и пятеро детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952337-stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-politseyskogo-vo-vremya-besporyadkov-v-taraze/