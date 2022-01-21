Токаев заявил, что Казахстан гонит газ на экспорт вместо использования в стране

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На встрече с предпринимателями президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что использование казахстанского газа для отечественных производств должно стать приоритетным – до этого в приоритете стоял экспорт, передает корреспондент NUR.KZ.

«Особую значимость для стимулирования производств играет снабжение природным газом. В рамках реформирования "Самрук-Казына" и его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок.

Уже не просто предприниматели, а акимы обращаются в правительство и даже ко мне с просьбой о выделении газа для индустриальных проектов, а газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше не приемлема», - сказал Токаев.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса заявил о том, что диверсифицированная экономика в стране так и не была построена.

Также глава государства поручил провести ревизию всех месторождений в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952335-tokaev-zayavil-chto-kazahstan-gonit-gaz-na-eksport-vmesto-ispolzovaniya-v-strane/