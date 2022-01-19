Около двух тысяч животных подвергнут эвтаназии после вспышки COVID-19 в зоомагазинах Гонконга

Работники в защитных костюмах около зоомагазина в Гонконге. Фото: AOOC

Власти изъяли хомяков и других млекопитающих из зоомагазина в Гонконге, передает Би-би-си.

Началось все с того, что один из работников зоомагазина Little Boss в Козуэй-Бэй оказался инфицированным вариантом "дельта". После этого все сотрудники магазина и животные были подвергнуты тесту.

В итоге у 11 хомяков тест на коронавирус оказался положительным. Это, возможно, подтверждает передачу вируса от человека к данному животному.

Власти Гонконга приняли решение изъять всех хомяков из магазина. А чтобы остановить распространение COVID-19 во всем городе, будут подвергнуты эвтаназии около двух тысяч млекопитающих, включая хомяков, кроликов, шиншилл. Все они будут изъяты из 34 зоомагазинов и центров содержания животных.

Против этого решения выступили тысячи неравнодушных, подписав петицию об отмене вышеупомянутого решения.

Помимо этого запрещен ввоз и продажа хомяков, а также других подобных животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951860-okolo-dvuh-tysyach-zhivotnyh-podvergnut-evtanazii-posle-vspyshki-covid-19-v-zoomagazinah-gonkonga/