Инфекционист рассказала, как лечиться при заболевании омикрон-штаммом

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Инфекционист назвала способы лечения при заболевании омикрон-штаммом, передает ТАСС.

"Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни", - говорит главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Она порекомендовала пить ежедневно не менее двух литров жидкости, принимать жаропонижающие, измерять температуру тела трижды в день.

А если температура более 38 градусов не спадает больше трех дней, нужно обратиться к врачу.

Вирусную нагрузку на первых этапах болезни помогут снизить противовирусные препараты. Полезно промывать нос растворами на основании морской воды, полоскать горло средствами на основе трав или хлоргексидина.

"Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики - это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно", - объяснила Сметанина.

Она предостерегла от принятия антибиотиков в первые дни заболевания. Они не смогут справиться с вирусом, а только нанесут вред организму.

Немаловажно вовремя изолироваться от окружающих, чтобы не заразить их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951887-infektsionist-rasskazala-kak-lechitsya-pri-zabolevanii-omikron-shtammom/