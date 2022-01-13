Кому из казахстанцев разрешили ревакцинироваться препаратом от Pfizer

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Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал документ, в котором дал новые указания касательно проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте КСЭК МЗ.

Согласно тексту постановления, теперь ревакцинацию препаратом от Pfizer могут пройти следующие категории лиц, которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ:

лица старше 60 лет;

медицинские работники.

Также в постановлении отражены все ранее принятые решения главного санврача по вопросам вакцинации населения против КВИ.

Кроме того, в документе дано детальное разъяснение по некоторым вопросам тактики вакцинации и ревакцинации против КВИ.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что Ерлан Киясов сегодня подписал еще одно постановление о карантинных мерах в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951058-litsam-starshe-60-let-razreshili-revaktsinirovatsya-preparatom-ot-pfizer/