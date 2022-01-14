Дифференцированный график и запрет массовых мероприятий: карантин ужесточили в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный санврач Шымкента сегодня, 14 января, подписал новое постановление об ограничительных мерах в городе. Документ опубликован на официальном сайте шымкентского ДСЭК.

Как говорится в тексте постановления, запрещено проведение массовых мероприятий и участие в них, в том числе на открытом воздухе (свадьбы, юбилеи, банкеты), за исключением поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, в количестве до 30 человек.

Кроме того, решено ввести дифференцированный рабочий график для разгрузки общественного транспорта.

Постановление вступает в силу 15 января текущего года.

Напомним, что на недавнем заседании МВК было предложено ввести ряд новых ограничений в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы.

Также мы писали, что карантин усилили в Алматы.

Отметим, что за прошедшие сутки в Казахстане выявили больше 10 тысяч заболевших COVID-19. Кроме того, вновь увеличилась"красная" зона по темпам распространения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951224-differentsirovannyy-grafik-i-zapret-massovyh-meropriyatiy-karantin-uzhestochili-v-shymkente/