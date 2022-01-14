Еще три региона Казахстана перешли в "красную" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Еще в пяти регионах Казахстана ухудшилась эпидситуация - три области перешли из "желтой" зоны в "красную", еще две из "зеленой" - в "желтую". Актуальную на утро 14 января матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Так, в "красной" зоне теперь находятся Павлодарская, Акмолинская и Западно-Казахстанская области. Еще накануне они относились к "желтой" зоне.

Тем временем самую благополучную по эпидситуации "зеленую" зону покинули Жамбылская и Алматинская области - они перешли в "желтую" зону.

Актуальная на утро 14 января матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области;

- Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская области;

- Алматинская, Жамбылская, Костанайская области; в "зеленой" зоне - Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за минувшие сутки в стране зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения. Это новый антирекорд, предыдущий был установлен вчера, когда за сутки было выявлено больше 9 тыс. случаев заражения.

На фоне ухудшения эпидситуации в стране ужесточили карантин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951091-esche-tri-regiona-kazahstana-pereshli-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19/