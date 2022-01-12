Карантин ужесточат в Алматы после перехода в "красную" зону

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня Алматы перешел в "красную" зону по заболеваемости КВИ. На фоне ухудшения эпидситуации в городе ожидается ужесточение карантина. Об этом сообщил и.о. главного санврача Садвакас Байгабулов, передает корреспондент NUR.KZ.

"С начала нового года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учетом циркуляции штамма "Омикрон", и сегодня город Алматы перешел в "красную" зону.

Согласно постановлению главного санврача страны, ужесточение ограничительных мер в Алматы будет принято в течение 5 дней, возможно, и ранее.

Конечно, это дополнительная "нагрузка" на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в городе. Но коронавирус никуда не ушел, он активно поражает непривитое население.

Более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно", - проинформировал Байгабулов.

Напомним, сегодня общее число зараженных за все время пандемии коронавирусом казахстанцев превысило 1 миллион человек. В "красной" зоне к этому часу находятся 4 региона.

Между тем Минздрав обновил прогноз по эпидситуации в стране - согласно оптимистичному сценарию, в сутки в Казахстане будут регистрировать как минимум 17 тыс. случаев заражения.

Сегодня на заседании правительства новый глава кабмина Алихан Смаилов поручил усилить меры по борьбе с КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950720-karantin-uzhestochat-v-almaty-posle-perehoda-v-krasnuyu-zonu/