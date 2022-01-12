ВОЗ сообщила о рекордном количестве зараженных COVID-19 за неделю

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Более 15 миллионов случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в мире за минувшую неделю, передает ТАСС.

Количество заражений увеличилось в мире на 55 процентов. А летальных исходов стало больше на три процента, то есть 43,4 тыс. человек.

"За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев COVID-19 резко выросло в мире, поступили сообщения о более 15 млн новых случаев заражения, что представляет собой "55-процентный рост по сравнению с предшествующими семью днями", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Соединенных Штатах - 4,6 млн, затем идут Франция (1,5 млн), Великобритания (1,2 млн), Италия (более миллиона), Индия (638,8 тыс.).

Тем временем представители ВОЗ заявили, что через несколько недель половина жителей Европы будет инфицирована штаммом "омикрон".

Также организация порекомендовала усовершенствовать существующие вакцины от COVID-19 для борьбы с новым вариантом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950684-voz-soobschila-o-rekordnom-kolichestve-zarazhennyh-covid-19-za-nedelyu/