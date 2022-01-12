Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило миллион

Минздрав обнародовал информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 12 января, данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
По информации министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4810 заболевших коронавирусом. Сутками ранее эта цифра составляла 2216.
Наибольшее количество заразившихся вновь зарегистрировано в Нур-Султане.
В целом же, в разрезе регионов ситуация за минувшие сутки выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 3 312,
- в городе Алматы – 210,
- в городе Шымкент – 221,
- в Акмолинской области –48,
- в Актюбинской области – 75,
- в Алматинской области – 69,
- в Атырауской области – 139,
- в ВКО – 78,
- в Жамбылской области – 52,
- в ЗКО – 79,
- в Карагандинской области – 75,
- в Костанайской области – 39,
- в Кызылординской области – 125,
- в Мангистауской области – 156,
- в Павлодарской области – 46,
- в СКО – 31,
- в Туркестанской области – 55.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане за все время пандемии превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 004 464 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950656-chislo-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane-prevysilo-million/