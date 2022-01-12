Здоровье
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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило миллион

Мужчина на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минздрав обнародовал информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 12 января, данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

По информации министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4810 заболевших коронавирусом. Сутками ранее эта цифра составляла 2216.

Наибольшее количество заразившихся вновь зарегистрировано в Нур-Султане.

В целом же, в разрезе регионов ситуация за минувшие сутки выглядит следующим образом:

  • в городе Нур-Султан – 3 312,
  • в городе Алматы – 210,
  • в городе Шымкент – 221,
  • в Акмолинской области –48,
  • в Актюбинской области – 75,
  • в Алматинской области – 69,
  • в Атырауской области – 139,
  • в ВКО – 78,
  • в Жамбылской области – 52,
  • в ЗКО – 79,
  • в Карагандинской области – 75,
  • в Костанайской области – 39,
  • в Кызылординской области – 125,
  • в Мангистауской области – 156,
  • в Павлодарской области – 46,
  • в СКО – 31,
  • в Туркестанской области – 55.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане за все время пандемии превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 004 464 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950656-chislo-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane-prevysilo-million/

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