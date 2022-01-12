"До 40 тыс. заболевших в сутки": Минздрав обновил прогноз по заболеваемости COVID-19

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Глава Минздрава Ажар Гиният на заседании кабмина сообщила, что в случае несоблюдения казахстанцами мер профилактики и отказа от ревакцинации против КВИ возможна регистрации до 40 тыс. случаев заболевания в сутки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что министерством здравоохранения с учетом выявления и свойств варианта коронавируса "Омикрон", обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

"При оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики - до 17,5 тыс. случаев в сутки.

При реалистичном сценарии: при охвате ревакцинацией 70%, частичном соблюдении мер профилактики до - 25,5 тыс. случаев в сутки.

При пессимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией менее 40%, при несоблюдении мер профилактики - до 40 тыс. случаев в сутки», - сказала глава Минздрава.

В этой связи она рекомендовала казахстанцам отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия, воздержаться от посещения родственников и приема гостей дома, соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице.

Она также советует гражданам, которые не вакцинированы, получить первичный курс вакцинации.

Отметим, что после массовых беспорядков эпидситуация в стране резко ухудшилась. Общее число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за миллион - за последние сутки в стране выявили больше 4 тыс. случаев заражения КВИ. В связи с чем глава правительства Алихан Смаилов на заседании кабмина указал на необходимость усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950710-do-40-tys-zabolevshih-v-sutki-minzdrav-obnovil-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19/