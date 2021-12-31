Новые ограничения из-за COVID-19 вступят в силу в Казахстане с 5 января

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 5 января 2022 года в Казахстане вступят в силу новые ограничения в деятельности отдельных объектов, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

"Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные – с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы", – сообщила МВК.

Отмечается, что при принятии этих мер учитывалась скорость распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября он был выявлен лишь в 10 странах.

"Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта "омикрон". В этой связи, принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер", – отметили в комиссии.

В МВК призвали помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем вариант "дельта", отмечается повышенный риск повторного заражения.

Также в МВК напомнили, что, по прогнозу ВОЗ, заболеваемость COVID-19 увеличится по всему миру в течении нескольких месяцев.

Данные ограничения в Минздраве анонсировали еще в начале недели. Позже в ведомстве прояснили, что делать казахстанцам с "синим" статусом после их введения.

Между тем, за прошедшие сутки в стране выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19. Отметим, что за неделю этот показатель не сильно изменился. Также, для сравнения, месяц назад суточный прирост зараженных составлял 751.

По состоянию на утро 31 декабря, в "зеленой" зоне по темпам распространения COVID-19 находятся практически все регионы Казахстана, за исключением одного – Нур-Султана. Столица находится в "желтой" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949509-novye-ogranicheniya-iz-za-covid-19-vstupyat-v-silu-v-kazahstane-s-5-yanvarya/