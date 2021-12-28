Что делать казахстанцам с "синим" статусом после ввода новых ограничений, объяснили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В комитете казахстанского Минздрава разъяснили, как лица с "синим" статусом смогут входить в ряд заведений и учреждений, которые с 5 января 2022 года могут стать доступны только для лиц с "зеленым" статусом Ashyq, передает корреспондент NUR.KZ.

"Лицам с "синим" статусом предлагается сдавать ПЦР-тест, который действителен в течение 7 дней после сдачи, если у них нет возможности получить услуги в указанных учреждениях онлайн. Но лучше, конечно, вакцинироваться", - пояснила глава комитета МЗ Айжан Есмагамбетова.

Как она уточнила, эти ограничения вводятся как дополнительные профилактические меры.

"Мера предлагается для дальнейшей стабилизации эпидситуации в стране", - заявила Есмагамбетова.

Она также сообщила, что предлагаемые с 5 января ограничения еще не утверждены - их должны принять на заседании правительства либо на МВК, и лишь затем ввести.

Напомним, что сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Казахстана предложил новые ограничительные меры - с 5 января вход в банки, ЦОНы, фитнес-центры, ТРЦ и лучшие объекты хотят разрешить только с "зеленым" статусом Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948849-chto-delat-kazahstantsam-s-sinim-statusom-posle-vvoda-novyh-ogranicheniy-obyasnili-v-minzdrave/