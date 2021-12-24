Суточный прирост больных COVID-19 незначительно снизился в Казахстане

В Казахстане незначительно снизился суточный прирост больных COVID-19. Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 460 человек, тогда как сутками ранее эта цифра составляла 477.
Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа приходятся на Нур-Султан и Карагандинскую область.
Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 98
- город Алматы - 39
- город Шымкент - 8
- Акмолинская область - 46
- Актюбинская область - 4
- Алматинская область - 20
- Атырауская область - 6
- Восточно-Казахстанская область - 22
- Жамбылская область - 4
- Западно-Казахстанская область - 10
- Карагандинская область - 58
- Костанайская область - 45
- Кызылординская область - 4
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 48
- Северо-Казахстанская область - 41
- Туркестанская область - 3
Всего в стране с начала пандемии выявлено 985016 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948296-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-neznachitelno-umenshilsya-v-kazahstane/