Суточный прирост больных COVID-19 незначительно снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане незначительно снизился суточный прирост больных COVID-19. Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 460 человек, тогда как сутками ранее эта цифра составляла 477.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа приходятся на Нур-Султан и Карагандинскую область.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 98

город Алматы - 39

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 46

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 20

Атырауская область - 6

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 58

Костанайская область - 45

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 48

Северо-Казахстанская область - 41

Туркестанская область - 3

Всего в стране с начала пандемии выявлено 985016 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948296-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-neznachitelno-umenshilsya-v-kazahstane/