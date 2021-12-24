Здоровье
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Суточный прирост больных COVID-19 незначительно снизился в Казахстане

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане незначительно снизился суточный прирост больных COVID-19. Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 460 человек, тогда как сутками ранее эта цифра составляла 477.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа приходятся на Нур-Султан и Карагандинскую область.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 98
  • город Алматы - 39
  • город Шымкент - 8
  • Акмолинская область - 46
  • Актюбинская область - 4
  • Алматинская область - 20
  • Атырауская область - 6
  • Восточно-Казахстанская область - 22
  • Жамбылская область - 4
  • Западно-Казахстанская область - 10
  • Карагандинская область - 58
  • Костанайская область - 45
  • Кызылординская область - 4
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 48
  • Северо-Казахстанская область - 41
  • Туркестанская область - 3

Всего в стране с начала пандемии выявлено 985016 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948296-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-neznachitelno-umenshilsya-v-kazahstane/

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