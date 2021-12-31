Всего один регион Казахстана остался в "желтой" зоне по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В "желтой" зоне осталась только столица.

За минувшие сутки Северо-Казахстанская область покинула "желтую" зону и перешла в "зеленую". Таким образом, в "желтой" зоне остался только один регион - Нур-Султан.

Согласно актуальным на утро 31 декабря данным, матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне нет регионов,

в "желтой" зоне - Нур-Султан,

в "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Напомним, последние несколько дней в стране наблюдается незначительный рост ежедневной заболеваемости КВИ. За минувшие сутки в Казахстане зафиксировали 480 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949454-vsego-odin-region-kazahstana-ostalsya-v-zheltoy-zone-po-covid-19/