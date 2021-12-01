Суточный прирост зараженных COVID-19 увеличился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минздрав опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане - за ушедшие сутки COVID-19 выявили еще у 751 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне в стране зарегистрировали самый низкий за последние несколько месяцев суточный прирост - 654 случая, сутками ранее сообщалось о 759 случаях заражения, а еще на день раньше, 28 ноября, число новых зараженных КВИ составило 847 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 125

Алматы - 53

Шымкент - 13

Акмолинская область - 69

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 14

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 39

Жамбылская область - 7

Западно-Казахстанская область - 27

Карагандинская область - 128

Костанайская область - 81

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 89

Северо-Казахстанская область - 78

Туркестанская область - 7

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 972 292 человек.

Напомним, накануне в стране ввели новые ограничительные меры из-за омикрон-штамма коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944766-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-uvelichilsya-v-kazahstane/