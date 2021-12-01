Суточный прирост зараженных COVID-19 увеличился в Казахстане

Минздрав опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане - за ушедшие сутки COVID-19 выявили еще у 751 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне в стране зарегистрировали самый низкий за последние несколько месяцев суточный прирост - 654 случая, сутками ранее сообщалось о 759 случаях заражения, а еще на день раньше, 28 ноября, число новых зараженных КВИ составило 847 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 125
- Алматы - 53
- Шымкент - 13
- Акмолинская область - 69
- Актюбинская область - 4
- Алматинская область - 14
- Атырауская область - 10
- Восточно-Казахстанская область - 39
- Жамбылская область - 7
- Западно-Казахстанская область - 27
- Карагандинская область - 128
- Костанайская область - 81
- Кызылординская область - 5
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 89
- Северо-Казахстанская область - 78
- Туркестанская область - 7
За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 972 292 человек.
Напомним, накануне в стране ввели новые ограничительные меры из-за омикрон-штамма коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944766-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-uvelichilsya-v-kazahstane/