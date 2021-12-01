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Суточный прирост зараженных COVID-19 увеличился в Казахстане

Девушка в маске на остановке
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минздрав опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане - за ушедшие сутки COVID-19 выявили еще у 751 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне в стране зарегистрировали самый низкий за последние несколько месяцев суточный прирост - 654 случая, сутками ранее сообщалось о 759 случаях заражения, а еще на день раньше, 28 ноября, число новых зараженных КВИ составило 847 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 125
  • Алматы - 53
  • Шымкент - 13
  • Акмолинская область - 69
  • Актюбинская область - 4
  • Алматинская область - 14
  • Атырауская область - 10
  • Восточно-Казахстанская область - 39
  • Жамбылская область - 7
  • Западно-Казахстанская область - 27
  • Карагандинская область - 128
  • Костанайская область - 81
  • Кызылординская область - 5
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 89
  • Северо-Казахстанская область - 78
  • Туркестанская область - 7

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 972 292 человек.

Напомним, накануне в стране ввели новые ограничительные меры из-за омикрон-штамма коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944766-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-uvelichilsya-v-kazahstane/