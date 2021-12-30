Замакима Алматы: Уровень заражения "омикроном" в 2022 году будет на 50% выше, чем "дельтой"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров сделал прогноз по заболеваемости коронавирусом, а также рассказал, как мегаполис готовится к появлению штамма "омикрон", передает корреспондент NUR.KZ.

"Город готовится в 3 направлениях. Первое - это уровень ПМСП (первичная медико-санитарная помощь - прим. ред.). У нас 1200 участков и более 600 мобильных групп врачей. И сейчас идет ресурсное обеспечение мобильных групп. Для тех, кто будет на домашнем стационаре, будет подключен центр телемедицины", - рассказал замакима.

Также он указал, что штамм "омикрон" после своего появления в Казахстане, в первую очередь, затронет молодежь.

"Думаю, будет большая угроза. Уровень вакцинации молодого поколения низкий", - сказал Бабакумаров.

Кроме того, замакима сообщил, что сейчас рассматривается план, который будет зависеть от темпов заражения КВИ в Алматы.

"У нас готов план по конвертации неинфекционных станционров в инфекционные. Мы полагаем, что от общего количества зараженных по городу порядка 30-40% нужно будет лечить в стационаре. Порядка 10% тех, кто в стационаре, будут "тяжелыми" (больными - прим. ред.). У нас подготовлены реанимации (реанимационные койки - прим. ред.), и где не будет хватать, будем расширять.

(Теперь - прим. ред.) скорая помощь: стратегическая роль ее состоит в том, что Алматы - это единственный источник госпитализации. Будет распределять (пациентов - прим. ред.) по стационарам с учетом эшелонирования", - пояснил чиновник.

Согласно ожиданиям властей с учетом данных ВОЗ, при "омикроне" решающим для состояния пациентов будут 5-6 дней.

"В начале января у нас начнутся тренинги и настройка всей системы. У нас, скорее всего, "омикрон" появился, потому что начался рост. За несколько дней рост в 2 раза.

Январь для нас будет показательный: если вспышка произойдет, в феврале-марте нам будет сложно", - резюмировал Бабакумаров.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 440 новых случаев заболевания КВИ, из них на Алматы приходится 62 случая.

Кроме того, 23 декабря Жандарбек Бекшин сообщал о выявлении штамма коронавируса "дельта плюс" в Алматы. Также накануне об обнаружении штаммов "дельта" и "дельта плюс" сообщили в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949374-babakumarov-uroven-zarazheniya-kvi-v-2022-godu-budet-na-50-vyshe-chem-deltoy/