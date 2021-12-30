Ученые из ЮАР оценили риск смертности от штамма "омикрон"

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Специалисты из ЮАР оценили риск смертности от штамма "омикрон", передает The Telegraph.

Авторами исследования являются ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории.

Они изучили данные пациентов больницы в городе Цване в провинции ЮАР Гаутенг. Именно там была впервые зафиксирована вспышка заболевания новым штаммом.

Оказалось, что смертность среди инфицированных "омикроном" равна 75 процентам. Показатель, как сообщается, намного ниже, чем при предыдущих вариантах. В больнице скончались примерно 4,5 процента госпитализированных. Тогда как ранее летальный исход был равен 21,3 процентам.

Менее половины инфицированных "омикроном" нуждались в кислородной терапии. И в среднем лежали в больнице четыре дня. При штамме-предшественнике этот срок равнялся 8,8 дням.

Напомним, ученые из Германии выяснили, что основные антитела практически не эффективны против "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949304-uchenye-iz-yuar-otsenili-risk-smertnosti-ot-shtamma-omikron/