Главный инфекционист США рассказал, когда "омикрон" достигнет своего пика

Энтони Фаучи: Al Drago - Pool/Getty Images

Главный инфекционист США предположил, на какой период придется пик заражений новым штаммом, передает CNBC.

В интервью с телеканалом доктор Энтони Фаучи рассказал, что после обнаружения нового штамма число случаев в ЮАР выросло стремительно. Но затем резко снизилось.

Согласно предположениям главного инфекциониста, учитывая показатели вакцинации в США, пик заражений "омикроном", возможно, придется на конец января следующего года.

Фаучи также прокомментировал недавнее исследование южноафриканских ученых. В работе говорилось, что штамм "омикрон" может постепенно вытеснить "дельту". При этом переболевшие новым вариантом имеют антитела, эффективные против предшественника.

Доктор отметил, что результаты исследования внушают надежду. Однако никакой гарантии пока нет и нужно сохранять бдительность.

Напомним, ранее Фаучи спрогнозировал тяжелую зиму в США из-за распространения "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949310-glavnyy-infektsionist-ssha-rasskazal-kogda-omikron-dostignet-svoego-pika/