Бекшин: Штамм коронавируса "дельта плюс" выявили в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин во время В РСК рассказал, что в городе выявлен штамм коронавируса "дельта плюс", симптоматика которого отличается от штамма "дельта", передает корреспондент NUR.KZ.

Бекшин отметил, что предыдущие предположения эпидемиологов подтвердились, и изменившаяся симптоматика в заболеваемости COVID-19 связана с тем, что в городе циркулирует штамм "дельта плюс".

"Он выявлен не только в Алматы, но и в других регионах нашей страны. Также было и в Индии, прародительнице штамма "дельта", - сказал Бекшин.

Также главный санврач города сообщил, что продолжается строгий контроль над людьми, которые въезжают в страну.

Так, с момента появления в мире омикрон-штамма в Алматы въехало 1600 человек из стран, в которых был обнаружен этот штамм. Из этого числа у шести людей был положительный ПЦР-тест. Сейчас эти шесть проб отправлены на секвенирование (расшифровку генома вируса) в Нур-Султан.

Напомним, штамм "дельта плюс" был выявлен этим летом на территории Индии. Через несколько дней после новости о его выявлении стало известно о первом летальном случае.

В октябре Бекшин говорил, что на территории Алматы выявлены 15 мутаций штамма коронавируса "дельта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948149-bekshin-shtamm-koronavirusa-delta-plyus-vyyavili-v-almaty/