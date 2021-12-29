Штаммы коронавируса "дельта" и "дельта плюс" выявили в Нур-Султане

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В Нур-Султане выявилии штаммы коронавируса "дельта" и "дельта плюс" - об этом на брифинге в акимате сообщила главный санврач столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целях мониторинга циркуляции штаммов COVID-19 на территории республики проводится изучение циркуляции штаммов, раз в два месяца мы направляем определенные пробы для проведения исследования, расшифровки в лабораторию.

По последним данным проб, которые были доставлены в лаборатории для проведения секвенирования (расшифровки генома вируса - прим. ред.) в начале декабря, по результатам молекулярно-генетических исследований, в столице циркулируют преимущественно дельта-штамм - 47%, а также штамм "Дельта плюс" - 41%. Циркуляция та же, что и в Алматы", - заявила санврач Сархат Бейсенова.

Напомним, ранее главный санврач южной столицы Жандарбек Бекшин, уходящий на пенсию с 5 января, заявил о появлении штамма коронавируса "Дельта плюс" в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949092-shtammy-koronavirusa-delta-i-delta-plyus-vyyavili-v-nur-sultane/