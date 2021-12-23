Коронавирус в Казахстане: суточное число зараженных продолжает расти

За последние сутки в стране выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В регионах ситуация с заболеваемостью такова:
- в городе Нур-Султан – 85 новых случаев,
- в городе Алматы – 37,
- в городе Шымкент – 9,
- в Акмолинской области – 43,
- в Актюбинской области – 3,
- в Алматинской области – 16,
- в Атырауской области – 8,
- в ВКО – 27,
- в Жамбылской области – 3,
- в ЗКО – 17,
- в Карагандинской области – 45,
- в Костанайской области – 51,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 2,
- в Павлодарской области – 51,
- в СКО – 74,
- в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 984 556 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948068-koronavirus-v-kazahstane-sutochnoe-chislo-zarazhennyh-prodolzhaet-rasti/