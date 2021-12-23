Коронавирус в Казахстане: суточное число зараженных продолжает расти

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За последние сутки в стране выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В регионах ситуация с заболеваемостью такова:

в городе Нур-Султан – 85 новых случаев,

в городе Алматы – 37,

в городе Шымкент – 9,

в Акмолинской области – 43,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 16,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 27,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 45,

в Костанайской области – 51,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 984 556 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948068-koronavirus-v-kazahstane-sutochnoe-chislo-zarazhennyh-prodolzhaet-rasti/