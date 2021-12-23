Здоровье
KZ

Коронавирус в Казахстане: суточное число зараженных продолжает расти

Лаборант проверяет биоматериал
Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow/Picture Alliance/Getty Images

За последние сутки в стране выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В регионах ситуация с заболеваемостью такова:

  • в городе Нур-Султан – 85 новых случаев,
  • в городе Алматы – 37,
  • в городе Шымкент – 9,
  • в Акмолинской области – 43,
  • в Актюбинской области – 3,
  • в Алматинской области – 16,
  • в Атырауской области – 8,
  • в ВКО – 27,
  • в Жамбылской области – 3,
  • в ЗКО – 17,
  • в Карагандинской области – 45,
  • в Костанайской области – 51,
  • в Кызылординской области – 3,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 51,
  • в СКО – 74,
  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 984 556 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948068-koronavirus-v-kazahstane-sutochnoe-chislo-zarazhennyh-prodolzhaet-rasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.