Менее 400 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

За последние сутки в Казахстане выявлено 399 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние три дня заболеваемость коронавирусом в стране пошла на убыль. Так, за 22 декабря подтвердились 477 случаев заражения, за 23-е – 460, за 24-е – уже 442. За последние же сутки в стране было выявлено 399 случаев.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:

в городе Нур-Султан – 77;

в городе Алматы – 36;

в городе Шымкент – 6;

в Акмолинской области – 47;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 19;

в Атырауской области – 2;

в ВКО – 22;

в Жамбылской области – 3;

в ЗКО – 7;

в Карагандинской области – 53;

в Костанайской области – 39;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 42;

в СКО – 39;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 985 857 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948549-pochti-400-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/