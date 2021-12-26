Здоровье
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Менее 400 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане

Лаборант держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

За последние сутки в Казахстане выявлено 399 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние три дня заболеваемость коронавирусом в стране пошла на убыль. Так, за 22 декабря подтвердились 477 случаев заражения, за 23-е – 460, за 24-е – уже 442. За последние же сутки в стране было выявлено 399 случаев.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:

  • в городе Нур-Султан – 77;
  • в городе Алматы – 36;
  • в городе Шымкент – 6;
  • в Акмолинской области – 47;
  • в Актюбинской области – 5;
  • в Алматинской области – 19;
  • в Атырауской области – 2;
  • в ВКО – 22;
  • в Жамбылской области – 3;
  • в ЗКО – 7;
  • в Карагандинской области – 53;
  • в Костанайской области – 39;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 42;
  • в СКО – 39;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 985 857 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948549-pochti-400-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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