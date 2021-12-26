Менее 400 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане

За последние сутки в Казахстане выявлено 399 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
За последние три дня заболеваемость коронавирусом в стране пошла на убыль. Так, за 22 декабря подтвердились 477 случаев заражения, за 23-е – 460, за 24-е – уже 442. За последние же сутки в стране было выявлено 399 случаев.
В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:
- в городе Нур-Султан – 77;
- в городе Алматы – 36;
- в городе Шымкент – 6;
- в Акмолинской области – 47;
- в Актюбинской области – 5;
- в Алматинской области – 19;
- в Атырауской области – 2;
- в ВКО – 22;
- в Жамбылской области – 3;
- в ЗКО – 7;
- в Карагандинской области – 53;
- в Костанайской области – 39;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 42;
- в СКО – 39;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 985 857 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948549-pochti-400-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/