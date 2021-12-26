Сколько казахстанцев умерло от осложнений COVID-19 и пневмонии

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Минздрав Казахстана в своем официальном Telegram-канале опубликовал данные по заболеваемости и смертности от коронавируса и пневмонии.

За 24 декабря, по данным МЗ, в Казахстане выявили 56 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Четыре человека, по тем же данным, скончались от осложнений болезни.

Еще пять человек, по информации МЗ, умерли от осложнений коронавирусной инфекции. За тот же день было выявлено 442 случая заболевания.

Таким образом, за 24 декабря от коронавируса и ковидной пневмонии в РК скончались девять человек. В общей же сложности от COVID-19 в Казахстане умерли 12 974 человека (с начала эпидемии), от пневмонии с признаками КВИ – 5 211 (учет велся с 1 августа 2020 года).

По состоянию на 26 декабря, лечение от КВИ и пневмонии продолжают получать 17 711 человек, из них в стационарах находится – 2 759 пациент, на амбулаторном уровне – 15 952 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 236 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента;

на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.

Отметим, что за последние сутки (25 декабря) было выявлено чуть менее 400 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость постепенно снижается на протяжении трех дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948563-devyat-kazahstantsev-umerli-ot-oslozhneniy-covid-19-i-pnevmonii/