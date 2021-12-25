Здоровье
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Число выявленных случаев коронавируса незначительно снизилось в Казахстане

Люди идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стали известны данные по заболевшим коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане - подтверждено 442 новых случая, хотя днем ранее было зарегистрировано 460 заболевших. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 83
  • город Алматы - 44
  • город Шымкент - 4
  • Акмолинская область - 49
  • Актюбинская область - 2
  • Алматинская область - 7
  • Атырауская область - 12
  • Восточно-Казахстанская область - 21
  • Жамбылская область - 4
  • Западно-Казахстанская область - 11
  • Карагандинская область - 59
  • Костанайская область - 42
  • Кызылординская область - 8
  • Мангистауская область - 3
  • Павлодарская область - 45
  • Северо-Казахстанская область - 46
  • Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлено 985 458 человек с КВИ.

По информации Минздрава, за сутки от коронавируса и пневмонии умерли 13 казахстанцев.

Напомним, сутками ранее в республике выявили 460 заболевших. За день до этого COVID-19 подтвердился у 477 человек. Показатели стали расти с 21 декабря, хотя ранее фиксировалось менее 400 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948474-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-koronavirusa-neznachitelno-snizilos-v-kazahstane/

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