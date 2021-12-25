Число выявленных случаев коронавируса незначительно снизилось в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стали известны данные по заболевшим коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане - подтверждено 442 новых случая, хотя днем ранее было зарегистрировано 460 заболевших. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 83

город Алматы - 44

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 49

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 7

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 21

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 11

Карагандинская область - 59

Костанайская область - 42

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 45

Северо-Казахстанская область - 46

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлено 985 458 человек с КВИ.

По информации Минздрава, за сутки от коронавируса и пневмонии умерли 13 казахстанцев.

Напомним, сутками ранее в республике выявили 460 заболевших. За день до этого COVID-19 подтвердился у 477 человек. Показатели стали расти с 21 декабря, хотя ранее фиксировалось менее 400 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948474-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-koronavirusa-neznachitelno-snizilos-v-kazahstane/