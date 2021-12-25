Число выявленных случаев коронавируса незначительно снизилось в Казахстане

Стали известны данные по заболевшим коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане - подтверждено 442 новых случая, хотя днем ранее было зарегистрировано 460 заболевших. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 83
- город Алматы - 44
- город Шымкент - 4
- Акмолинская область - 49
- Актюбинская область - 2
- Алматинская область - 7
- Атырауская область - 12
- Восточно-Казахстанская область - 21
- Жамбылская область - 4
- Западно-Казахстанская область - 11
- Карагандинская область - 59
- Костанайская область - 42
- Кызылординская область - 8
- Мангистауская область - 3
- Павлодарская область - 45
- Северо-Казахстанская область - 46
- Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 985 458 человек с КВИ.
По информации Минздрава, за сутки от коронавируса и пневмонии умерли 13 казахстанцев.
Напомним, сутками ранее в республике выявили 460 заболевших. За день до этого COVID-19 подтвердился у 477 человек. Показатели стали расти с 21 декабря, хотя ранее фиксировалось менее 400 новых случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948474-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-koronavirusa-neznachitelno-snizilos-v-kazahstane/