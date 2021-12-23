Врач рассказала, когда у инфицированного "омикроном" проявляются первые симптомы

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Специалист из Роспотребнадзора рассказала, через какое время у инфицированного "омикроном" проявляются симптомы, передает РИА Новости.

Инкубационный период, согласно имеющимся данным о заболеваниях, составляет три-шесть дней. Симптомы заболевания могут проявиться уже на следующий день или же через день посла контакта с инфицированным новым вариантом, говорит специалист из Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Уже известно, что "омикрон" обладает способностью быстрее распространяться. В связи с этим инкубационный период сокращается. Помимо этого новый штамм отличается большим количеством мутаций.

Ранее мы писали, что китайские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что "омикрон" мог передаться человеку через лабораторных мышей, которые были заражены искусственно созданным возбудителем.

Это предположение подверг сомнению российский вирусолог.

Напомним, ученые американской армии сообщили, что создали единую вакцину от всех штаммов коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948078-vrach-rasskazala-kogda-u-infitsirovannogo-omikronom-proyavlyayutsya-pervye-simptomy/