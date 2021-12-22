Вирусолог назвал слухи об искусственном происхождении "омикрона" конспирологией

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Вирусолог заявил, что слухи об искусственном происхождении штамма "омикрон" являются конспирологией, передает YouTube "Эхо Москвы".

Ранее китайские ученые провели исследование и выяснили, что новый штамм мог передаться человеку от лабораторных мышей. Животным, в свою очередь, был внедрен искусственно созданный возбудитель коронавирусной инфекции.

"Мне кажется, что когда люди говорят об искусственном происхождении этого омикрона - это просто чистой воды конспирология, и только. Мне кажется, эта теория никому не помогает", - предположил директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков.

По мнению врача, в структуре "омикрона" нет ничего необычного. И количество накопленных в нем мутаций объясняется тем, что он развивался в организме человека со СПИДом, как известно ученым.

Напомним, в Израиле была зафиксирована первая смерть от штамма "омикрон". В связи с этим правительство планирует ввести четвертую бустерную дозу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947942-virusolog-nazval-sluhi-ob-iskusstvennom-proishozhdenii-omikrona-konspirologiey/