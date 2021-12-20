Китайские ученые предположили, что "омикрон" передался человеку от мышей

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Китайские ученые предположили, что появлению штамма "омикрон" поспособствовал один из искусственно созданных возбудителей коронавирусной инфекции, передают Известия.

Соответствующие опыты проводились учеными США и Китая для того, чтобы изучить воздействие новых вакцин и препаратов. А обычных мышей, как известно, SARS-CoV-2 не заражает. Искусственно созданный для заражения лабораторных мышей возбудитель COVID-19 мог заразить человека и привести к появлению "омикрона".

В новом исследовании ученых из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук приводятся доказательства этой теории. По словам авторов, новый штамм вряд ли смог бы накопить в течение 18 месяцев большое количество мутаций, а их в "омикроне" 27. Есть предположение, что вариант развился в организме мышей, а затем только перешел человеку.

Кроме того, у нового штамма есть две мутации, которые отсутствуют у его предшественников.

"Я верю, что вирус мог совершить двойной прыжок, но думаю, что промежуточными хозяевами были обычные домашние или дикие мыши", - говорит генетик Константин Крутовский.

Он отметил, что крысы и мыши довольно часто передают человеку различные инфекции. И "омикрон" мог быть среди них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947490-kitayskie-uchenye-predpolozhili-chto-omikron-peredalsya-cheloveku-ot-myshey/