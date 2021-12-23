Нур-Султан вернулся в "желтую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ. Согласно последним данным, столица страны вновь оказалась в "желтой" зоне.

В самой благополучной по эпидситуации зоне Нур-Султан продержался меньше 10 дней - в "зеленую" зону столица перешла лишь 15 декабря.

Актуальная на утро 23 декабря матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:

в "красной" зоне по-прежнему пусто;

по-прежнему пусто; в "желтой" зоне - три региона: Нур-Султан, а также Павлодарская и Северо-Казахстанская области;

- три региона: Нур-Султан, а также Павлодарская и Северо-Казахстанская области; в "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, накануне департамент санэпидконтроля заявлял об опасениях, что столица может вновь вернуться в "желтую" зону по COVID-19. В ДСЭК отмечали, что последние несколько дней в городе растет число новых зараженных КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948075-nur-sultan-vernulsya-v-zheltuyu-zonu-po-covid-19/