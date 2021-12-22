Медики армии США заявили о создании единой вакцины от всех штаммов COVID-19

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Ученые армии США заявили о разработке препарата от коронавирусной инфекции, который эффективен в борьбе против всех штаммов, включая "омикрон", передает Defence One.

Авторами разработки являются ученые отдела инфекционных болезней Исследовательского института армии Уолтера Рида.

Препарат носит название Spike Ferritin Nanoparticle или SpFN. В начале этого года успешно завершились испытания на животных. А в начале месяца прошли клинические испытания с участием взрослых, некоторые из них были инфицированы штаммом "омикрон".

На разработку вакцины ушло два года. Директор отделения инфекционных болезней Уолтера Рида доктор Кайлор Моджарад отметил, что на ее создание были брошены усилия почти всех 2500 сотрудников.

Напомним, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса для детей до шести лет будет в форме спрея.

Тем временем вирусолог из России назвал слухи об искусственном происхождении "омикрона" и передаче вируса через лабораторных мышей конспирологией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947987-mediki-armii-ssha-zayavili-o-sozdanii-edinoy-vaktsiny-ot-vseh-shtammov-covid-19/