Суточный прирост зараженных КВИ увеличился в Казахстане

Обновленную информацию об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 21 декабря, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 416 человек. Это на 47 случаев больше, чем сутками ранее.
Отметим, в последние дни в стране наблюдался значительный спад заболеваемости КВИ - накануне сообщалось о 369 случаях заражения, за сутки до этого инфекция подтвердилась у 379 человек, еще сутками ранее суточный прирост составил 440 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 65
- Алматы - 35
- Шымкент - 8
- Акмолинская область - 42
- Актюбинская область - 4
- Алматинская область - 13
- Атырауская область - 7
- Восточно-Казахстанская область - 22
- Жамбылская область - 1
- Западно-Казахстанская область - 10
- Карагандинская область - 49
- Костанайская область - 36
- Кызылординская область - 6
- Мангистауская область - 1
- Павлодарская область - 47
- Северо-Казахстанская область - 69
- Туркестанская область - 1
За все время пандемии коронавирусом заразились 984 079 жителей Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947852-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-uvelichilsya-v-kazahstane/