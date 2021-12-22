Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ увеличился в Казахстане

Девушка в маске рядом со стендом
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную информацию об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 21 декабря, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 416 человек. Это на 47 случаев больше, чем сутками ранее.

Отметим, в последние дни в стране наблюдался значительный спад заболеваемости КВИ - накануне сообщалось о 369 случаях заражения, за сутки до этого инфекция подтвердилась у 379 человек, еще сутками ранее суточный прирост составил 440 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 65
  • Алматы - 35
  • Шымкент - 8
  • Акмолинская область - 42
  • Актюбинская область - 4
  • Алматинская область - 13
  • Атырауская область - 7
  • Восточно-Казахстанская область - 22
  • Жамбылская область - 1
  • Западно-Казахстанская область - 10
  • Карагандинская область - 49
  • Костанайская область - 36
  • Кызылординская область - 6
  • Мангистауская область - 1
  • Павлодарская область - 47
  • Северо-Казахстанская область - 69
  • Туркестанская область - 1

За все время пандемии коронавирусом заразились 984 079 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947852-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-uvelichilsya-v-kazahstane/

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