Суточный прирост зараженных КВИ увеличился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную информацию об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 21 декабря, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 416 человек. Это на 47 случаев больше, чем сутками ранее.

Отметим, в последние дни в стране наблюдался значительный спад заболеваемости КВИ - накануне сообщалось о 369 случаях заражения, за сутки до этого инфекция подтвердилась у 379 человек, еще сутками ранее суточный прирост составил 440 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 65

Алматы - 35

Шымкент - 8

Акмолинская область - 42

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 13

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 1

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 49

Костанайская область - 36

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 47

Северо-Казахстанская область - 69

Туркестанская область - 1

За все время пандемии коронавирусом заразились 984 079 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947852-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-uvelichilsya-v-kazahstane/