Вновь менее 400 случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане выявили 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Ситуация с коронавирусом в Казахстане продолжает стабилизироваться. Сутками ранее инфекция подтвердилась у 369 казахстанцев – это на 10 ниже того показателя, что был зафиксирован 19 декабря.

По-прежнему высокие показатели заболеваемости остаются в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях.

В целом, в разрезе регионов ситуация следующая:

в Нур-Султане – 74;

в Алматы – 31;

в Шымкенте – 3;

в Акмолинской области – 39;

в Актюбинской области – 3;

в Алматинской области – 11;

в Атырауской области – 6;

в ВКО – 14;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 2;

в Карагандинской области – 70;

в Костанайской области – 8;

в Кызылординской области – 3;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 44;

в СКО – 50;

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 983 663 случая.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 19 декабря медики выявили 6 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, также зафиксированы 5 летальных случаев. Еще 13 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947634-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-v-kazahstane-prodolzhaet-snizhatsya/