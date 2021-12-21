Здоровье
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Вновь менее 400 случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Лаборант держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Morris MacMatzen/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Ситуация с коронавирусом в Казахстане продолжает стабилизироваться. Сутками ранее инфекция подтвердилась у 369 казахстанцев – это на 10 ниже того показателя, что был зафиксирован 19 декабря.

По-прежнему высокие показатели заболеваемости остаются в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях.

В целом, в разрезе регионов ситуация следующая:

  • в Нур-Султане – 74;
  • в Алматы – 31;
  • в Шымкенте – 3;
  • в Акмолинской области – 39;
  • в Актюбинской области – 3;
  • в Алматинской области – 11;
  • в Атырауской области – 6;
  • в ВКО – 14;
  • в Жамбылской области – 4;
  • в ЗКО – 2;
  • в Карагандинской области – 70;
  • в Костанайской области – 8;
  • в Кызылординской области – 3;
  • в Мангистауской области – 4;
  • в Павлодарской области – 44;
  • в СКО – 50;
  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 983 663 случая.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 19 декабря медики выявили 6 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, также зафиксированы 5 летальных случаев. Еще 13 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947634-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-v-kazahstane-prodolzhaet-snizhatsya/

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