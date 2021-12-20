Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки, 19 декабря, коронавирусом заразились еще 379 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Последние дни в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Так, в пятницу, 17 декабря, сообщалось о 546 новых случаях заражения КВИ, в субботу, 18 декабря, эта цифра снизилась до 494 случаев, а в воскресенье, 19 декабря, показатели упали до 440 случаев. Согласно новым данным, за последние сутки прирост уменьшился еще на 61 случай.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 66

Алматы - 30

Шымкент - 1

Акмолинская область - 38

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 4

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 10

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 5

Карагандинская область - 80

Костанайская область - 16

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 51

Северо-Казахстанская область - 64

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 983 294 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947430-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/