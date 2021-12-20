Здоровье
KZ

Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

Женщина в красной куртке и маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки, 19 декабря, коронавирусом заразились еще 379 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Последние дни в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Так, в пятницу, 17 декабря, сообщалось о 546 новых случаях заражения КВИ, в субботу, 18 декабря, эта цифра снизилась до 494 случаев, а в воскресенье, 19 декабря, показатели упали до 440 случаев. Согласно новым данным, за последние сутки прирост уменьшился еще на 61 случай.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 66
  • Алматы - 30
  • Шымкент - 1
  • Акмолинская область - 38
  • Актюбинская область - 1
  • Алматинская область - 4
  • Атырауская область - 5
  • Восточно-Казахстанская область - 10
  • Жамбылская область - 4
  • Западно-Казахстанская область - 5
  • Карагандинская область - 80
  • Костанайская область - 16
  • Кызылординская область - 1
  • Мангистауская область - 3
  • Павлодарская область - 51
  • Северо-Казахстанская область - 64

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 983 294 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947430-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.