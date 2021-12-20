Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки, 19 декабря, коронавирусом заразились еще 379 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Последние дни в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Так, в пятницу, 17 декабря, сообщалось о 546 новых случаях заражения КВИ, в субботу, 18 декабря, эта цифра снизилась до 494 случаев, а в воскресенье, 19 декабря, показатели упали до 440 случаев. Согласно новым данным, за последние сутки прирост уменьшился еще на 61 случай.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 66
- Алматы - 30
- Шымкент - 1
- Акмолинская область - 38
- Актюбинская область - 1
- Алматинская область - 4
- Атырауская область - 5
- Восточно-Казахстанская область - 10
- Жамбылская область - 4
- Западно-Казахстанская область - 5
- Карагандинская область - 80
- Костанайская область - 16
- Кызылординская область - 1
- Мангистауская область - 3
- Павлодарская область - 51
- Северо-Казахстанская область - 64
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 983 294 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947430-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/