Здоровье
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Число заболевших коронавирусом казахстанцев снова снизилось

медик держит в руках пробирки с анализами
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане. Это на 54 случая меньше, чем было зафиксировано накануне и на 106 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число зараженных за сутки выявили в Карагандинской области и Нур-Султане. При этом в Туркестанской области и Шымкенте не зарегистрировано ни одного заболевшего, а в Мангистауской и Актюбинской области выявлено всего по одному случаю.

В целом, региональная ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 72,
  • в городе Алматы – 27,
  • в городе Шымкент – 0,
  • в Акмолинской области – 48,
  • в Актюбинской области – 1,
  • в Алматинской области – 3,
  • в Атырауской области – 4,
  • в ВКО – 13,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 7,
  • в Карагандинской области – 87,
  • в Костанайской области – 44,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 1,
  • в Павлодарской области – 56,
  • в СКО – 70,
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947367-chislo-zabolevshih-koronavirusom-kazahstantsev-snova-snizilos/

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