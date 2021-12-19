Число заболевших коронавирусом казахстанцев снова снизилось

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане. Это на 54 случая меньше, чем было зафиксировано накануне и на 106 меньше, чем днем ранее.
Наибольшее число зараженных за сутки выявили в Карагандинской области и Нур-Султане. При этом в Туркестанской области и Шымкенте не зарегистрировано ни одного заболевшего, а в Мангистауской и Актюбинской области выявлено всего по одному случаю.
В целом, региональная ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 72,
- в городе Алматы – 27,
- в городе Шымкент – 0,
- в Акмолинской области – 48,
- в Актюбинской области – 1,
- в Алматинской области – 3,
- в Атырауской области – 4,
- в ВКО – 13,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 7,
- в Карагандинской области – 87,
- в Костанайской области – 44,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 56,
- в СКО – 70,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947367-chislo-zabolevshih-koronavirusom-kazahstantsev-snova-snizilos/