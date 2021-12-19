Число заболевших коронавирусом казахстанцев снова снизилось

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане. Это на 54 случая меньше, чем было зафиксировано накануне и на 106 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число зараженных за сутки выявили в Карагандинской области и Нур-Султане. При этом в Туркестанской области и Шымкенте не зарегистрировано ни одного заболевшего, а в Мангистауской и Актюбинской области выявлено всего по одному случаю.

В целом, региональная ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

в городе Нур-Султан – 72,

в городе Алматы – 27,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 13,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 87,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 56,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947367-chislo-zabolevshih-koronavirusom-kazahstantsev-snova-snizilos/