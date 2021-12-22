Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

Билл Гейтс. Фото: Getty Images/Getty Images for All In WA

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в следующем году, несмотря на распространение нового варианта.

Как отметил миллиардер на своей странице в Twitter, "омикрон" распространяется очень быстро и скоро "будет во всех странах мира". По его словам, к новому варианту стоит относиться серьезно, поскольку до сих пор неизвестны последствия инфицирования этим штаммом.

"Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как "дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный", – пояснил он.

Гейтс добавил, что если люди предпримут необходимые меры, то в следующем году пандемия завершится.

"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", – подчеркнул миллиардер.

Глава Microsoft призвал носить маски, избегать мест скопления людей, вакцинироваться от COVID-19 и заботиться друг о друге, особенно об уязвимых слоях населения.

В середине ноября Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к середине 2022 года, однако это случится, если не появятся новые, более опасные, штаммы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947854-bill-geyts-predpolozhil-chto-pandemiya-koronavirusa-zakonchitsya-v-2022-godu/