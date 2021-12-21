Цены на ПЦР-тесты снизились в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Стоимость услуг на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 снизилась в Казахстане, сообщается на официальном сайте агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Сотрудники ведомства отметили, что продолжают работу по мониторингу ценовой ситуации и принятию мер на рынке лабораторных услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19.

Подчеркивается, что 6 декабря текущего года Национальный центр экспертизы снизил цену на данную услугу до 4,9 тыс. тенге, ранее ее стоимость составляла 6,4 тыс. тенге.

"Снижение цен отмечается в Алматы (лаборатория "Иннова") до 6 тыс. тенге), Атырауской области ("Interteach", "Вестерн", "Достар Мед Престиж") - с 7 до 5 тыс. тенге. В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области и Туркестанской городской больницы в данном медицинском учреждении цены снижены с 7 до 4,9 тыс. тенге", - сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что цены на ПЦР-тесты COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по республике, остаются прежними, в среднем около 7,4 тыс. тенге.

В первом квартале 2022 года АЗРК планирует провести анализ состояния конкуренции на рынке ПЦР-тестирования на COVID-19 с целью определения уровня конкуренции, выявления доминантов и изучения ценообразования услуг.

Напомним, что ранее мы писали о снижении цен на услуги ПЦР-тестирования в Казахстане. Цены снижались как в 2020, так и в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947796-tseny-na-ptsr-testy-snizilis-v-kazahstane/