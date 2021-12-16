Рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

Появились новые данные о числе выявленных случаев коронавируса в Казахстане по состоянию на 16 декабря. За прошедшие сутки он подтвердился у 575 человек, что на 87 больше по сравнению с предыдущими показателями. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 75
- город Алматы - 39
- город Шымкент - 4
- Акмолинская область - 61
- Актюбинская область - 4
- Алматинская область - 19
- Атырауская область - 11
- Восточно-Казахстанская область - 23
- Жамбылская область - 3
- Западно-Казахстанская область - 10
- Карагандинская область - 105
- Костанайская область - 57
- Кызылординская область - 7
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 67
- Северо-Казахстанская область - 80
- Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 981 435 заболевших.
По информации Минздрава, за сутки в республике от коронавируса и пневмонии скончались 10 человек.
Напомним, сутками ранее COVID-19 обнаружили у 488 казахстанцев. По данным на 14 декабря в стране подтвердилось 397 случаев заболевания, а за день до этого - 491.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947145-bolshe-500-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/