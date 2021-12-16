Рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

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Появились новые данные о числе выявленных случаев коронавируса в Казахстане по состоянию на 16 декабря. За прошедшие сутки он подтвердился у 575 человек, что на 87 больше по сравнению с предыдущими показателями. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75

город Алматы - 39

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 61

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 19

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 23

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 105

Костанайская область - 57

Кызылординская область - 7

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 67

Северо-Казахстанская область - 80

Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 981 435 заболевших.

По информации Минздрава, за сутки в республике от коронавируса и пневмонии скончались 10 человек.

Напомним, сутками ранее COVID-19 обнаружили у 488 казахстанцев. По данным на 14 декабря в стране подтвердилось 397 случаев заболевания, а за день до этого - 491.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947145-bolshe-500-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/