Здоровье
KZ

Рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

Врач надевает перчатки
Иллюстративное фото: pexels.com

Появились новые данные о числе выявленных случаев коронавируса в Казахстане по состоянию на 16 декабря. За прошедшие сутки он подтвердился у 575 человек, что на 87 больше по сравнению с предыдущими показателями. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 75
  • город Алматы - 39
  • город Шымкент - 4
  • Акмолинская область - 61
  • Актюбинская область - 4
  • Алматинская область - 19
  • Атырауская область - 11
  • Восточно-Казахстанская область - 23
  • Жамбылская область - 3
  • Западно-Казахстанская область - 10
  • Карагандинская область - 105
  • Костанайская область - 57
  • Кызылординская область - 7
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 67
  • Северо-Казахстанская область - 80
  • Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 981 435 заболевших.

По информации Минздрава, за сутки в республике от коронавируса и пневмонии скончались 10 человек.

Напомним, сутками ранее COVID-19 обнаружили у 488 казахстанцев. По данным на 14 декабря в стране подтвердилось 397 случаев заболевания, а за день до этого - 491.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947145-bolshe-500-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.