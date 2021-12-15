"Вакцина от Pfizer вызывает рак сердца": очередной фейк запустили в Казнете

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В соцсетях появилась информация, что вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которой в Казахстане прививают детей, беременных женщин и кормящих мам, может вызывать рак сердца. Фактчекеры опровергли эти данные.

Как пишет портал Stopfake.kz, вероятнее всего, предположения о том, что вакцина от Pfizer может стать причиной развития онкологического заболевания, появились из-за редких побочных эффектов, которые могут возникнуть у привившихся. Речь идет о перикардите и миокардите - воспалениях сердечной мышцы и ее оболочки.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний публиковал на своем официальном сайте данные об этом побочном эффекте от препарата. Но в этой же статье отмечалось, что большинство пациентов, испытавших этот побочный эффект, шли на поправку быстро и полностью излечились спустя непродолжительное время.

Научный журнал Nature опубликовал результаты исследования, которые доказывают, что риск развития перикардита или миокардита при вакцинации от КВИ препаратом Comirnaty равен приблизительно 1 к 500 тыс. случаев.

"Для получения этих данных исследователи проанализировали информацию о людях от 16 лет и старше, получивших вакцину от Pfizer/BioNTech в Израиле в период с декабря 2020 года по май 2021 года. Полученные данные также говорят о том, что в 95% случаев перикардит и миокардит протекали в очень легкой форме и проходили без последствий", - отмечают фактчекеры.

Эксперты подчеркивают, что слухи о связи вакцинации против COVID-19 и онкологическими заболеваниями полностью безосновательны и ранее неоднократно опровергались учеными.

"Научные данные говорят о том, что вакцинация против КВИ не увеличивает вероятности развития онкологических заболеваний. Более того, люди, получившие прививку, будучи больными раком, сообщают, что после вакцинации их состояние не ухудшилось, а размеры опухоли не изменились", - заключили фактчекеры.

Подводя итог, специалисты отметили, все сообщения о том, что вакцина Comirnaty приводит к раку сердца, - неправда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947028-vaktsina-ot-pfizer-vyzyvaet-rak-serdtsa-ocherednoy-feyk-zapustili-v-kaznete/