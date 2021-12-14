Меньше 400 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане обнародовал Минздрав - за ушедшие сутки, 13 декабря, в стране подтвердилось 397 случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 53

Алматы - 19

Шымкент - 5

Акмолинская область - 65

Актюбинская область - 6

Алматинская область - 12

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 1

Западно-Казахстанская область - 5

Карагандинская область - 81

Костанайская область - 14

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 57

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 2

За все время пандемии коронавирусом заразились 980 372 казахстанца.

Отметим, что последние несколько дней в Казахстане наблюдается резкое снижение заболеваемости КВИ. Если на прошлой недели ежедневно суточный прирост составлял 600 - 700 случаев заражения, то накануне сообщалось, что коронавирус выявили у 491 человека, за сутки до этого инфекция подтвердилась у 554 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946791-menshe-400-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-kazahstane-za-sutki/