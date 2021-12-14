Здоровье
KZ

Меньше 400 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Мужчина в маске на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане обнародовал Минздрав - за ушедшие сутки, 13 декабря, в стране подтвердилось 397 случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 53
  • Алматы - 19
  • Шымкент - 5
  • Акмолинская область - 65
  • Актюбинская область - 6
  • Алматинская область - 12
  • Атырауская область - 5
  • Восточно-Казахстанская область - 12
  • Жамбылская область - 1
  • Западно-Казахстанская область - 5
  • Карагандинская область - 81
  • Костанайская область - 14
  • Кызылординская область - 1
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 57
  • Северо-Казахстанская область - 57
  • Туркестанская область - 2

За все время пандемии коронавирусом заразились 980 372 казахстанца.

Отметим, что последние несколько дней в Казахстане наблюдается резкое снижение заболеваемости КВИ. Если на прошлой недели ежедневно суточный прирост составлял 600 - 700 случаев заражения, то накануне сообщалось, что коронавирус выявили у 491 человека, за сутки до этого инфекция подтвердилась у 554 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946791-menshe-400-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-kazahstane-za-sutki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.