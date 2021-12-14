Меньше 400 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане обнародовал Минздрав - за ушедшие сутки, 13 декабря, в стране подтвердилось 397 случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 53
- Алматы - 19
- Шымкент - 5
- Акмолинская область - 65
- Актюбинская область - 6
- Алматинская область - 12
- Атырауская область - 5
- Восточно-Казахстанская область - 12
- Жамбылская область - 1
- Западно-Казахстанская область - 5
- Карагандинская область - 81
- Костанайская область - 14
- Кызылординская область - 1
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 57
- Северо-Казахстанская область - 57
- Туркестанская область - 2
За все время пандемии коронавирусом заразились 980 372 казахстанца.
Отметим, что последние несколько дней в Казахстане наблюдается резкое снижение заболеваемости КВИ. Если на прошлой недели ежедневно суточный прирост составлял 600 - 700 случаев заражения, то накануне сообщалось, что коронавирус выявили у 491 человека, за сутки до этого инфекция подтвердилась у 554 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946791-menshe-400-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-kazahstane-za-sutki/