Почти 500 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Отметим, что за последние пару месяцев заболеваемость COVID-19 в стране пошла на спад. Если месяц назад количество зараженных коронавирусом за сутки составляло 1038, то два месяца назад – 1967.
Что же касается новых случаев – больше всего их выявлено в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.
В целом, в разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:
- в Нур-Султане – 62 новых случая;
- в Алматы – 38;
- в Шымкенте – 5;
- в Акмолинской области – 58;
- в Актюбинской области – 5;
- в Алматинской области – 17;
- в Атырауской области – 6;
- в ВКО – 20;
- в Жамбылской области – 1;
- в ЗКО – 10;
- в Карагандинской области – 74;
- в Костанайской области – 38;
- в Кызылординской области – 5;
- в Мангистауской области – 9;
- в Павлодарской области – 65;
- в СКО – 73;
- в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 980 860 случаев.
По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 13 декабря медики выявили 68 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, также зафиксированы 3 летальных случая. Еще 11 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946984-pochti-500-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/