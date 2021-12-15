Почти 500 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что за последние пару месяцев заболеваемость COVID-19 в стране пошла на спад. Если месяц назад количество зараженных коронавирусом за сутки составляло 1038, то два месяца назад – 1967.

Что же касается новых случаев – больше всего их выявлено в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

В целом, в разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:

в Нур-Султане – 62 новых случая;

в Алматы – 38;

в Шымкенте – 5;

в Акмолинской области – 58;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 17;

в Атырауской области – 6;

в ВКО – 20;

в Жамбылской области – 1;

в ЗКО – 10;

в Карагандинской области – 74;

в Костанайской области – 38;

в Кызылординской области – 5;

в Мангистауской области – 9;

в Павлодарской области – 65;

в СКО – 73;

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 980 860 случаев.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 13 декабря медики выявили 68 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, также зафиксированы 3 летальных случая. Еще 11 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946984-pochti-500-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/