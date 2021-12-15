Сообщения о распылении поражающих легкиe паразитов рассылали в Казнете

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Казахстанцы в Сети стали рассылать сообщения о том, что с самолетов на нас якобы сбрасывают яйца гельминтов, а заражение этими паразитами выдают за COVID-19. Авторы портала StopFake сообщили, что это ложь.

Авторы рассылки также утверждали, что лечится в таком случае необходимо препаратом "Ивермектин".

Специалисты отметили, что заразиться гельминтами можно разными путями. Самые распространенные из них: употребление в пищу зараженного мяса, рыбы или иных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку; контакт с зараженным человеком или предметом.

Симптомами гельминтоза являются потеря веса, боли в животе, тошнота, слабость, диарея и другие. Подчеркивается, что они отличаются от симптомов коронавируса.

Кроме того, фактчекеры отметили, что уже не раз развеивали миф о распылении опасных веществ с самолетов. Подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что с неба распыляют яйца гельминтов или какие-либо иные вещества.

Также эксперты высказались о препарате, который рекомендовали авторы рассылки. Этот антипаразитарный препарат чаще всего применяют в ветеринарии. Людям его могут назначать в другой дозировке для лечения некоторых болезней.

Тем не менее, убедительных доказательств того, что "Ивермектин" эффективен и безопасен при лечении COVID-19, нет. Подчеркивается. что в ВОЗ не рекомендуют принимать этот препарат без назначения врача, так как это может привести к опасным последствиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947163-soobscheniya-o-raspylenii-porazhayuschih-legkie-parazitov-rassylali-v-kaznete/