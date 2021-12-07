Врач рассказал, можно ли заразиться несколькими штаммами одновременно

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Специалист из Роспотребнадзора рассказал, что заражение несколькими штаммами возможно, передает РИА Новости.

"Возможно заражение несколькими штаммами одновременно. При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разной. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнет побеждать", - говорит руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее профессор из Сколковского института науки и технологий предположил, откуда мог возникнуть штамм "омикрон". По его мнению, первым носителем мутации мог стать пациент с подавленной иммунной системой.

Тем временем два первых случая заражения новым вариантом выявили в России.

Напомним, СМИ сообщили о "бесконтактном" заражении "омикроном". Случай произошел в Гонконге и был описан учеными. В нем фигурируют два пациента, которые были привиты Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945711-vrach-rasskazal-mozhno-li-zarazitsya-neskolkimi-shtammami-odnovremenno/