Иммунолог развеял миф о пользе "омикрона"

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Иммунолог развеял миф о том, что "омикрон" может быть "живой вакциной", передает Вечерняя Москва.

Ранее вирусолог предположил, что новый штамм коронавируса "омикрон" может стать "живой вакциной". И переболевшие им люди будут менее восприимчивы к более болезнетворным вариантам.

Мнение коллеги не поддержал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Как утверждает Крючков, информация о том, что "омикрон" может заменить как-то вакцинацию не подтверждается. Также мнение, что этот вариант может быть менее опасен, тоже не соответствует действительности.

"Сейчас у нас многих данных нет. Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" -спасение, "живая вакцина". И это не мнение - даже мейнстрим. Но оно на пустом месте - без фактических данных выдается желаемое за действительное", - сказал Крючков.

Он отметил, что "омикрон" действительно может быть менее патогенным. Но заявление о том, что это "живая вакцина", может снизить темпы вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945821-immunolog-razveyal-mif-o-polze-omikrona/