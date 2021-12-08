Назван необычный симптом при заражении штаммом "омикрон"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Британский врач назвал необычный симптом у детей при заражении штаммом "омикрон", передает Metro.

По словам британского врача Дэвида Ллойда, примерно до 15 процентов зараженных новым вариантом детей сообщили о необычном симптоме - сыпи. Помимо этого у более молодых пациентов также наблюдается усталость, головная боль и потеря аппетита.

По словам Ллойда, новые случаи заражения штаммом "омикрон" каждый раз изучаются учеными.

"Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", - сказал врач.

Ранее профессор из России предположил, откуда мог прийти новый вариант. По его мнению, он мог возникнуть в организме человека с подавленной иммунной системой.

Тем временем ученые из Гонконгского университета рассказали о необычном "бесконтактном" случае передачи штамма "омикрон" от одного человека к другому. Этот случай вызвал опасения среди исследователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945816-nazvan-neobychnyy-simptom-pri-zarazhenii-shtammom-omikron/