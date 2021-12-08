Врач рассказала о нежелательных после вакцинации продуктах

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Специалист рассказала, как следует питаться после вакцинации от COVID-19, передает Sputnik Россия.

Существует ряд продуктов, которые могут снизить эффективность полученной прививки. В первую очередь, это алкогольные напитки, от которых поначалу следует отказаться.

"Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше - на весь срок между прививками (между введением первого и второго компонента вакцины, - ред.), если речь о "Спутнике V". Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток", - говорит терапевт, диетолог Татьяна Игнатикова.

Помешать выработке антител может также недостаток белка. К примеру, это обычно наблюдается у тех, кто придерживается вегетарианской диеты.

Кроме того, помешать иммунному ответу способна аллергическая реакция. Поэтому следует опасаться продуктов, на которые у вас аллергия.

"Аллергия - это ответ нашего иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае. И вакцинация - это тоже поступление в организм антигена", - сказала врач.

В момент обострения аллергических реакций рекомендуется вакцинацию откладывать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945820-vrach-rasskazala-o-nezhelatelnyh-posle-vaktsinatsii-produktah/