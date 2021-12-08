Россия изменила правила въезда для казахстанцев из-за омикрон-штамма

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В связи с угрозой распространения нового штамма COVID-19 Россия изменила правила въезда для казахстанцев. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Российской Федерации в Казахстане.

В частности, сокращен срок действия результата ПЦР-тестирования - с 72 до 48 часов.

"Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, срок действия которой составляет не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы", - говорится в сообщении посольства.

Ознакомиться со всеми правилами подробнее можно здесь.

Напомним, что с 29 декабря казахстанцам при въезде в Россию на срок свыше 90 дней нужно также предоставить справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости.

Добавим также, что два дня назад в России выявили первые случаи заражения новым штаммом КВИ - "омикроном". Ранее в Минздраве Казахстана рассказали, будут ли в стране вводить новые ограничения из-за того, что в соседнем государстве уже выявили омикрон-штамм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945801-rossiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-kazahstantsev-iz-za-omikron-shtamma/