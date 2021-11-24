Отсутствие наркозависимости и ВИЧ: изменились правила въезда в Россию для казахстанцев

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Казахстанцев, въезжающих в Россию на срок свыше 90 дней, обяжут представлять справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости. Новые правила вступают в действие с 29 декабря. Информация об этом опубликована на официальном сайте посольства Казахстана в РФ.

Как сообщается в релизе, с 29 декабря 2021 года гражданам Казахстана, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, нужно будет подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медучреждениях.

"Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется)", - говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанцы должны будут проходить обязательную государственную дактилоскопию и фотографирование.

"В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней", - отмечается в заявлении посольства.

При этом документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, казахстанцы должны будут представлять в МВД в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных.

"В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен", - подчеркнули в посольстве.

С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943798-otsutstvie-narkozavisimosti-i-vich-poyavilis-novye-pravila-vezda-v-rossiyu-dlya-kazahstantsev/