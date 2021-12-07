Авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург откроют из Кызылорды

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аэропорт города Кызылорда будет принимать авиарейсы из Санкт-Петербурга и Москвы а также отправлять самолеты в обратную сторону. Вместе с тем, пассажирский терминал аэропорта будет реконструирован.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат Кызылординской области, терминал не отвечает современным стандартам сервиса, поэтому и было принято решение его реконструировать.

Замглавы областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Дамир Тилеуов рассказал, что после начала пандемии авиарейс "Москва-Кызылорда-Москва" был временно закрыт.

По этой же причине региональные власти не успели завершить переговоры с компанией Nord wind касательно организации маршрута "Санкт-Петербург-Кызылорда".

"Сейчас эта работа была возобновлена. И весной следующего года откроется пассажирский рейс в оба этих российских города", - объявил Тилеуов.

Отмечается, что работы будут вестись на средства меценатов.

"Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок и улучшения качества обслуживания возникла необходимость реконструкции существующего терминала и расширения территории кызылординского аэропорта "Коркыт ата", - добавил чиновник.

Тем временем, на сегодняшний день через международный аэропорт "Коркыт ата" выполняется 21 регулярный рейс в неделю.

За 11 месяцев текущего года пассажиропоток составил 126,2 тысячи человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945782-aviareysy-v-moskvu-i-sankt-peterburg-otkroyut-iz-kyzylordy/